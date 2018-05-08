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13:43 (мск), источник: Интерфакс

В Москве спустя почти 16 лет осудили убийцу бывшего замминистра СССР

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Один из фигурантов дела об убийстве бывшего замминистра радиопромышленности СССР Михаила Вюнша, возглавлявшего в начале 2000-х крупнейшую российскую компанию по продаже куриных окорочков «Оптифуд», приговорен к 15 годам лишения свободы.

«Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Юрия Метелицы. Он осуждён за совершение преступления, предусмотренного пп. “а”, “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

По данным следствия, в 2002 году гендиректор московского ЧОП «Витязь-Спорт» Александр Маркин решил вступить в бизнес компании «Оптифуд». Этому воспротивился Вюнш, и его решено было устранить. К осуществлению задуманного руководитель ЧОП привлёк своих подчинённых, пообещав им часть доходов от деятельности компании «Оптифуд».

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Зная о том, что бизнесмен передвигается в автомашине «Мерседес-Бенц» с охраной и автомобилем сопровождения, было решено совершить убийство с помощью подрыва.

Изготовив взрывное устройство, соучастники, в числе которых был Метелица, установили его на придорожный столбик у автодороги, ведущей от посёлка Заря Балашихинского района.

Когда 2 декабря 2002 года предприниматель вместе с охранниками выехал из своего дома, был произведён дистанционный взрыв.

Ранее приговорами Мособлсуда другие участники преступления были осуждены к длительным срокам заключения, а глава ЧОПа Маркин — к пожизненному лишению свободы.

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