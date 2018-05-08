В Воронежской области будут судить водителя, сделавшего пассажира инвалидом

По данным следствия, 19 марта 2017 года на 10 километре дороги «Курск-Борисоглебск-Грибановский-Посевкино-граница Тамбовской области» пьяный мужчина так рулил «Фордом-Фокус», что ухитрился выехать на правую обочину и опрокинуться в кювет. Сам горе-шофер не пострадал, а его 35-летний пассажир получил травмы внутренних органов брюшной полости. Врачи посчитали, что его здоровью причинен тяжкий вред.

— Водитель признал свою вину. Он рассказал, что в тот день он с мужчиной, который потом получил травмы в ДТП, чинили фуру, а потом выпили. Вечером на свою беду решили съездить в соседнее село. Уголовное дело по части 2 статьи 164 УК РФ направили в Грибановский районный суд. Виновнику ДТП грозит до четырех лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.