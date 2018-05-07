Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Илон Маск завел новый роман
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Илон Маск завел новый роман
7 модных образов с короткими топами
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
22:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

У задержанного на митинге нашли «деформацию моральных ценностей»

Результатом митингов, прошедших 5 мая в 60 российских городах, стали не только административные, но и уголовные дела. В частности, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о нападении на полицейского в отношении Михаила Цакунова. Эксперты отмечают, что после несогласованных акций следователи просматривают видеозаписи и уже на их основании возбуждают уголовные дела о нападении на силовиков, поэтому задержания могут продолжиться в ближайшие дни.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца 25-летнего Михаила Цакунова, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) на протестной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 5 мая.

По версии следствия, господин Цакунов ударил полицейского, который его задерживал, и выбил ему зуб.

Михаила Цакунова задержали около Дворцовой площади, когда протестная акция уже подошла к концу. Как следует из видеозаписи, которую приобщили к материалам дела, полицейские повалили его на землю, когда он держал в руках надувную желтую утку (символ, отсылающий к ряду видеорасследований Фонда борьбы с коррупцией), ничего не скандируя.

Сам господин Цакунов объяснял, что утка не его, а он лишь увидел, как полицейские отдают ее дворникам, и забрал себе, чтобы сдуть и затем найти владельцев. Обвинения в нападении на сотрудника полиции он отверг. Следователь аргументировала необходимость ареста подозреваемого тем, что такое «дерзкое преступление свидетельствует о деформации его моральных ценностей, пренебрежительном отношении к закону и органам власти».

Накануне суд назначил Михаилу Цакунову штраф в размере 10 тыс. руб. за нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Теперь по ч. 2 ст. 318 УК ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Это первое уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов, которое было возбуждено после протестных акций 5 мая.

По данным правозащитного проекта «Открытая Россия», следователи в Самаре сейчас выясняют, можно ли назвать нападением на полицейского инцидент с гражданским активистом Алексеем Соловьевым.

«Я молча стоял в стороне с флагом. Вдруг ко мне подбежали полицейские и схватили. На вопросы, почему меня задержали, они не ответили и не представились, поэтому я начал упираться», — рассказал «Ъ» господин Соловьев. На видеозаписи задержания видно, что один из полицейских зацепился за ноги задержанного и упал на спину. В ГУ МВД по Самарской области «Ъ» отказались комментировать состояние полицейского.

Читайте также
Право имеют: эксперты рассказали, почему полиция законно задержала участников акций Навального

«Алексей сразу оказался с протоколом с нетипичной для уличных акций административной статьей за хулиганство: якобы он угрожал полицейским. Его оставили в полиции на 48 часов. 7 мая он был доставлен в суд», — сообщила «Ъ» координатор самарского штаба Навального Катерина Герасимова.

После суда адвокат задержанного Владимир Красиков сообщил «Ъ», что судья прекратила производство по делу об административном правонарушении по причине отсутствия состава преступления: «Сейчас Алексей на свободе». Адвокат не стал комментировать вероятность уголовного преследования.

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, слухи о возможных уголовных делах по 318-й статье ходили также в Красноярске и в Москве, но он сомневается, что такие дела появятся быстро: пострадавшие силовики сначала должны подать рапорт о нападении и пройти медэкспертизу.

Адвокат Илья Новиков напомнил, что после массовых несогласованных митингов 26 марта и 12 июня прошлого года следователи под руководством генерал-майора юстиции Рустама Габдуллина, который вел также «болотное дело», изучали видеозаписи с мероприятий.

Многие подозреваемые были задержаны в течение нескольких дней после митинга, но, например, часовщик Дмитрий Борисов был задержан лишь через два месяца после акции 26 марта. «Скорее всего, сейчас СК действует по этой же схеме», — предположил господин Новиков.

Результатом митинга 5 мая может стать ряд уголовных дел, не связанных с участием в протесте. Так, например, в Челябинске в день митинга полиция задерживала волонтеров штаба Навального по подозрению в совершении краж и избиений. «Их доставляли в отделения как подозреваемых, пытались брать объяснения, но потом выяснялось, что все проходят свидетелями», — пояснил «Ъ» заместитель координатора штаба Алексей Табалов.

А в Кемерово на координатора штаба оппозиционера Ксению Паховому было заведено уголовное дело по ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). Об этом ей сообщили после задержания 5 мая. По словам госпожи Пахомовой, причиной возбуждения дела стало ее видео «Правосудие по-кемеровски», посвященное избиению блогера Станислава Калиниченко и опубликованное в YouTube 7 апреля этого года.

«В моем доме в субботу проводился обыск без постановления суда. Изъяли всю технику, включая сотовый телефон, ссылаясь на “обстоятельства, не требующие отлагательства”», — сказала «Ъ» госпожа Пахомова.

Напомним, по данным портала «ОВД-инфо», на митингах 5 мая были задержаны около 1,6 тыс. человек, из них около 700 в Москве. В президентском Совете по правам человека сообщили, что 122 задержанных в Москве были оставлены в полиции на 48 часов.

Анастасия Курилова, Мария Карпенко, Санкт-Петербург; Вячеслав Сорокин, Самара; Юлия Матющенко, Кемерово

 В правительстве раскритиковали проект Роскомнадзора о блокировках
В администрации президента ожидаются существенные изменения
Путин подписал «майский» указ о целях развития РФ до 2024 года
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
Россия одержала третью подряд победу на чемпионате мира
Медведев назвал кандидатов в новое правительство
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
СМИ: США оказались беззащитны перед российскими «Кинжалами»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Трус играет в хоккей: Россия продолжает разрывать аутсайдеров Сборная России обыграла Белоруссию в третьем матче чемпионата мира
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь