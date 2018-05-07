У задержанного на митинге нашли «деформацию моральных ценностей»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца 25-летнего Михаила Цакунова, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) на протестной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 5 мая.

По версии следствия, господин Цакунов ударил полицейского, который его задерживал, и выбил ему зуб.

Михаила Цакунова задержали около Дворцовой площади, когда протестная акция уже подошла к концу. Как следует из видеозаписи, которую приобщили к материалам дела, полицейские повалили его на землю, когда он держал в руках надувную желтую утку (символ, отсылающий к ряду видеорасследований Фонда борьбы с коррупцией), ничего не скандируя.

Сам господин Цакунов объяснял, что утка не его, а он лишь увидел, как полицейские отдают ее дворникам, и забрал себе, чтобы сдуть и затем найти владельцев. Обвинения в нападении на сотрудника полиции он отверг. Следователь аргументировала необходимость ареста подозреваемого тем, что такое «дерзкое преступление свидетельствует о деформации его моральных ценностей, пренебрежительном отношении к закону и органам власти».

Накануне суд назначил Михаилу Цакунову штраф в размере 10 тыс. руб. за нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). Теперь по ч. 2 ст. 318 УК ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Это первое уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов, которое было возбуждено после протестных акций 5 мая.

По данным правозащитного проекта «Открытая Россия», следователи в Самаре сейчас выясняют, можно ли назвать нападением на полицейского инцидент с гражданским активистом Алексеем Соловьевым.

«Я молча стоял в стороне с флагом. Вдруг ко мне подбежали полицейские и схватили. На вопросы, почему меня задержали, они не ответили и не представились, поэтому я начал упираться», — рассказал «Ъ» господин Соловьев. На видеозаписи задержания видно, что один из полицейских зацепился за ноги задержанного и упал на спину. В ГУ МВД по Самарской области «Ъ» отказались комментировать состояние полицейского.

«Алексей сразу оказался с протоколом с нетипичной для уличных акций административной статьей за хулиганство: якобы он угрожал полицейским. Его оставили в полиции на 48 часов. 7 мая он был доставлен в суд», — сообщила «Ъ» координатор самарского штаба Навального Катерина Герасимова.

После суда адвокат задержанного Владимир Красиков сообщил «Ъ», что судья прекратила производство по делу об административном правонарушении по причине отсутствия состава преступления: «Сейчас Алексей на свободе». Адвокат не стал комментировать вероятность уголовного преследования.

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, слухи о возможных уголовных делах по 318-й статье ходили также в Красноярске и в Москве, но он сомневается, что такие дела появятся быстро: пострадавшие силовики сначала должны подать рапорт о нападении и пройти медэкспертизу.

Адвокат Илья Новиков напомнил, что после массовых несогласованных митингов 26 марта и 12 июня прошлого года следователи под руководством генерал-майора юстиции Рустама Габдуллина, который вел также «болотное дело», изучали видеозаписи с мероприятий.

Многие подозреваемые были задержаны в течение нескольких дней после митинга, но, например, часовщик Дмитрий Борисов был задержан лишь через два месяца после акции 26 марта. «Скорее всего, сейчас СК действует по этой же схеме», — предположил господин Новиков.

Результатом митинга 5 мая может стать ряд уголовных дел, не связанных с участием в протесте. Так, например, в Челябинске в день митинга полиция задерживала волонтеров штаба Навального по подозрению в совершении краж и избиений. «Их доставляли в отделения как подозреваемых, пытались брать объяснения, но потом выяснялось, что все проходят свидетелями», — пояснил «Ъ» заместитель координатора штаба Алексей Табалов.

А в Кемерово на координатора штаба оппозиционера Ксению Паховому было заведено уголовное дело по ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). Об этом ей сообщили после задержания 5 мая. По словам госпожи Пахомовой, причиной возбуждения дела стало ее видео «Правосудие по-кемеровски», посвященное избиению блогера Станислава Калиниченко и опубликованное в YouTube 7 апреля этого года.

«В моем доме в субботу проводился обыск без постановления суда. Изъяли всю технику, включая сотовый телефон, ссылаясь на “обстоятельства, не требующие отлагательства”», — сказала «Ъ» госпожа Пахомова.

Напомним, по данным портала «ОВД-инфо», на митингах 5 мая были задержаны около 1,6 тыс. человек, из них около 700 в Москве. В президентском Совете по правам человека сообщили, что 122 задержанных в Москве были оставлены в полиции на 48 часов.