Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Новорожденный принц Луи уже донашивает вещи за братом и сестрой
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Канада – Россия – 10:7. Фавориты ЧМ разгромили аутсайдеров
Командир самолета РФ умер по пути в Египет
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
7 мая, источник: Газета Коммерсантъ

Казаки в расчет не входили

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) намерен выяснить, что за казаки подрались со сторонниками Алексея Навального на несанкционированной акции в Москве 5 мая. Тем временем мэрия Москвы и Центральное казачье войско утверждают, что связанные с ними казаки не разгоняли оппозиционеров. «Ъ» удалось пообщаться с казаком Василием Ящиковым, который признал, что участвовал в драке, но утверждает, что ее спровоцировали сторонники господина Навального. Правозащитники говорят, что зафиксировали жалобы более чем десятка пострадавших от казаков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

СПЧ намерен выяснить у правоохранительных органов, как стала возможной массовая драка на несанкционированной акции протеста 5 мая в Москве. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что «ситуацию обострило» появление на оппозиционном митинге казаков и активистов патриотической организации «Национально-освободительное движение» (НОД).

«Это привело к сценам насилия. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди», — сказал господин Федотов. «Главный вывод не меняется: лучшее средство противодействия несогласованным протестным акциям — это их согласование», — добавил он.

Напомним, что 5 мая в ряде российских городов прошла несанкционированная акция Алексея Навального «Он нам не царь». В столице организаторы подали заявку на шествие по Тверской улице, но мэрия предложила перенести его на проспект Сахарова. Господин Навальный все равно призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь. На площади у них сначала завязалась драка с оказавшимися там неизвестными людьми в казачьей форме и активистами НОД, а потом митинговавших начала задерживать полиция (всего было задержано около 700 человек).

Появление на площади казаков, вооруженных нагайками, вызвало широкий резонанс в России и за рубежом.

Британская газета The Guardian подробно написала об этом, напомнив, что казаки будут задействованы в охране чемпионата мира по футболу. Издание The Bell обнаружило на фотографии одного из участников драки нашивку Центрального казачьего войска. Эта организация, сообщает издание со ссылкой на документы мэрии Москвы, в 2016—2018 годах получила в общей сложности 15,9 млн руб. за услуги по «обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий».

Читайте также
У задержанного на митинге нашли «деформацию моральных ценностей»

Однако глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников подчеркнул в беседе с «Коммерсантъ FM», что 5 мая «ни казаки, ни какие-либо другие организации не входили в расчет сил и средств обеспечения безопасности». Действия полиции и Росгвардии он назвал безукоризненными. Представители Центрального казачьего войска также заявили, что не посылали своих казаков охранять Пушкинскую площадь, а казаки с их нашивками, все же пришедшие на площадь, по их словам, «проявили гражданскую позицию».

Блогеры начали публиковать данные о казаках, которых смогли идентифицировать по фотографиям и видео с митинга. На одном из видео был запечатлен бородатый мужчина, который отнимает у молодого оппозиционера плакат «Открой глаза, ты раб царя!», а потом спорит с координатором «Открытой России» Андреем Пивоваровым. В Telegram-канале BewareOfThem написали, что это член Союза добровольцев Донбасса Василий Ящиков. Господин Ящиков подтвердил «Ъ», что он действительно был на митинге и участвовал в драке с оппозиционерами.

При этом он уверяет, что большинство казаков на площади не имели никакого отношения к Центральному казачьему войску, о котором говорится в расследовании The Bell.

По его словам, основную их часть составляли нереестровые (не связанные с государством) казаки из двух общественных организаций — «Первая сотня» и «Крымский полк». Причем пришли они якобы независимо друг от друга.

«Этот митинг обсуждался в казачьих группах, и кто-то у нас предложил сходить, пообщаться с людьми, — сказал он “Ъ”.— У нас в “Сотне” почти сто человек — а пойти решили всего пятнадцать. Уже на площади мы встретили казаков из “Крымского полка”, который на самом деле не крымский, а подмосковный. Но наши организации не дружат, поэтому мы были отдельно». Он признал, что на площади было несколько человек из Центрального казачьего войска, «но с ними мы также не общались».

По версии Василия Ящикова, казаки пришли на площадь, чтобы пообщаться со сторонниками Алексея Навального, и не собирались принимать участие в разгоне мероприятия.

«Там было полторы тысячи человек (столько же насчитало ГУ МВД по Москве.— “Ъ”), а нас максимум 35 в общей сложности, и только две нагайки. Ни за какие деньги мы бы не стали лезть на такую толпу», — заверяет он. Казак утверждает, что ему даже удалось мирно пообщаться с Алексеем Навальным, однако оппозиционеры якобы проявили агрессию. «Кто-то начал задирать — мол, чего вы сюда пришли, это наш город. Кто-то шапку с меня начал сбивать, других начали посылать по матери, потом начали хулить православную веру…— жалуется казак.— Ну мы и не выдержали».

Участники митинга называют его утверждения неправдой.

«Казаки действовали слаженно, как по команде, — говорит участница митинга Дарья (“Ъ” не называет ее фамилии, так как девушка является несовершеннолетней).— Они встали в сцепку и начали давить нас к ОМОНу. Видимо, чтобы облегчить им задачу. Меня пинали, моего друга загнали в круг из казаков и начали бить. Отпустили, только когда поняли, что их снимают». Дарья намерена подать заявление по факту нанесения ей телесных повреждений. На данный момент у правозащитников из «Агоры», «Зоны права» и «Общественного вердикта» зафиксировано более 15 жалоб на побои со стороны казаков.

Оппозиционеры жаловались, что полиция задерживала преимущественно митингующих — и якобы практически не обращала внимания на казаков и НОД. Задержанный на митинге активист «Открытой России» Кирилл Григорьев рассказал, что в отделении полиции он притворился членом НОД, и его отпустили без составления протокола.

«Когда нас привезли в Алексеевское ОВД, полицейский сразу спросил, кто из НОД. Я в шутку указал на себя. Он отвел меня в коридор и попросил написать фамилии других членов этой организации», — говорит оппозиционер. Он написал фамилии десяти человек, «после чего всем по списку отдали паспорта и отпустили».

Александр Черных

 Россия и Украина играют в морской бой
«Роснефть» не достанется китайцам
Путин подписал «майский» указ о целях развития РФ до 2024 года
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Трус играет в хоккей: Россия продолжает разрывать аутсайдеров Сборная России обыграла Белоруссию в третьем матче чемпионата мира
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь