Казаки в расчет не входили

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

СПЧ намерен выяснить у правоохранительных органов, как стала возможной массовая драка на несанкционированной акции протеста 5 мая в Москве. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что «ситуацию обострило» появление на оппозиционном митинге казаков и активистов патриотической организации «Национально-освободительное движение» (НОД).

«Это привело к сценам насилия. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди», — сказал господин Федотов. «Главный вывод не меняется: лучшее средство противодействия несогласованным протестным акциям — это их согласование», — добавил он.



Напомним, что 5 мая в ряде российских городов прошла несанкционированная акция Алексея Навального «Он нам не царь». В столице организаторы подали заявку на шествие по Тверской улице, но мэрия предложила перенести его на проспект Сахарова. Господин Навальный все равно призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь. На площади у них сначала завязалась драка с оказавшимися там неизвестными людьми в казачьей форме и активистами НОД, а потом митинговавших начала задерживать полиция (всего было задержано около 700 человек).

Появление на площади казаков, вооруженных нагайками, вызвало широкий резонанс в России и за рубежом.

Британская газета The Guardian подробно написала об этом, напомнив, что казаки будут задействованы в охране чемпионата мира по футболу. Издание The Bell обнаружило на фотографии одного из участников драки нашивку Центрального казачьего войска. Эта организация, сообщает издание со ссылкой на документы мэрии Москвы, в 2016—2018 годах получила в общей сложности 15,9 млн руб. за услуги по «обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий».

Однако глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников подчеркнул в беседе с «Коммерсантъ FM», что 5 мая «ни казаки, ни какие-либо другие организации не входили в расчет сил и средств обеспечения безопасности». Действия полиции и Росгвардии он назвал безукоризненными. Представители Центрального казачьего войска также заявили, что не посылали своих казаков охранять Пушкинскую площадь, а казаки с их нашивками, все же пришедшие на площадь, по их словам, «проявили гражданскую позицию».



Блогеры начали публиковать данные о казаках, которых смогли идентифицировать по фотографиям и видео с митинга. На одном из видео был запечатлен бородатый мужчина, который отнимает у молодого оппозиционера плакат «Открой глаза, ты раб царя!», а потом спорит с координатором «Открытой России» Андреем Пивоваровым. В Telegram-канале BewareOfThem написали, что это член Союза добровольцев Донбасса Василий Ящиков. Господин Ящиков подтвердил «Ъ», что он действительно был на митинге и участвовал в драке с оппозиционерами.

При этом он уверяет, что большинство казаков на площади не имели никакого отношения к Центральному казачьему войску, о котором говорится в расследовании The Bell.

По его словам, основную их часть составляли нереестровые (не связанные с государством) казаки из двух общественных организаций — «Первая сотня» и «Крымский полк». Причем пришли они якобы независимо друг от друга.

«Этот митинг обсуждался в казачьих группах, и кто-то у нас предложил сходить, пообщаться с людьми, — сказал он “Ъ”.— У нас в “Сотне” почти сто человек — а пойти решили всего пятнадцать. Уже на площади мы встретили казаков из “Крымского полка”, который на самом деле не крымский, а подмосковный. Но наши организации не дружат, поэтому мы были отдельно». Он признал, что на площади было несколько человек из Центрального казачьего войска, «но с ними мы также не общались».

По версии Василия Ящикова, казаки пришли на площадь, чтобы пообщаться со сторонниками Алексея Навального, и не собирались принимать участие в разгоне мероприятия.

«Там было полторы тысячи человек (столько же насчитало ГУ МВД по Москве.— “Ъ”), а нас максимум 35 в общей сложности, и только две нагайки. Ни за какие деньги мы бы не стали лезть на такую толпу», — заверяет он. Казак утверждает, что ему даже удалось мирно пообщаться с Алексеем Навальным, однако оппозиционеры якобы проявили агрессию. «Кто-то начал задирать — мол, чего вы сюда пришли, это наш город. Кто-то шапку с меня начал сбивать, других начали посылать по матери, потом начали хулить православную веру…— жалуется казак.— Ну мы и не выдержали».

Участники митинга называют его утверждения неправдой.

«Казаки действовали слаженно, как по команде, — говорит участница митинга Дарья (“Ъ” не называет ее фамилии, так как девушка является несовершеннолетней).— Они встали в сцепку и начали давить нас к ОМОНу. Видимо, чтобы облегчить им задачу. Меня пинали, моего друга загнали в круг из казаков и начали бить. Отпустили, только когда поняли, что их снимают». Дарья намерена подать заявление по факту нанесения ей телесных повреждений. На данный момент у правозащитников из «Агоры», «Зоны права» и «Общественного вердикта» зафиксировано более 15 жалоб на побои со стороны казаков.



Оппозиционеры жаловались, что полиция задерживала преимущественно митингующих — и якобы практически не обращала внимания на казаков и НОД. Задержанный на митинге активист «Открытой России» Кирилл Григорьев рассказал, что в отделении полиции он притворился членом НОД, и его отпустили без составления протокола.