«Аллигатор» не вернулся на базу
Как стало известно «Ъ», в ночь на 7 мая российские
Как стало известно «Ъ», в ночь на 7 мая российские
О катастрофе «Аллигатора» в Сирии «Ъ» рассказали два источника в органах военного управления, уточнив, что оба члена экипажа, проходившие службу на одной из авиабаз Восточного военного округа, погибли на месте. По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшейся в распоряжении радикальных исламистов.
В Минобороны факт катастрофы «Ъ» подтвердили, но отметили, что, по предварительной информации, машина потерпела крушение
Машины этого типа несут боевое дежурство на ротационной основе в составе смешанной авиагруппы ВКС РФ на 555-й авиабазе в Хмеймиме с марта 2016 года, принимая активное участие как в конвоировании колонн из центра примирения враждующих сторон, так и непосредственно в боевых действиях (например, они освобождали от боевиков пункт Эль-Карьятайн).
На фоне критики в адрес другого вертолета — Ми-28Н, который
Дополнительные закупки Ка-52 обусловлены несколькими факторами, главным из которых стала возросшая потребность ВКС в боевых вертолетах этой модификации. Общее число Ка-52 к 2027 году составит 260 машин, что сделает их основными ударными вертолетами всех вооруженных сил, говорит собеседник «Ъ», близкий к руководству Минобороны РФ.
Последнее ЧП в Сирии на планах поставок армии новых Ка-52 не скажется, говорит собеседник «Ъ» в ведомстве. Эти вертолеты проявили себя достойно при выполнении боевых действий, что было оценено экспортными заказчиками, отмечает источник «Ъ», работающий в системе ВТС, катастрофа не должна повлиять на общий интерес к машине.
По его словам, в 2017 году Египту была отгружена первая партия вертолетов (всего ВВС страны заказали 46 таких машин), поставка второй должна завершиться в течение месяца. По некоторым данным, переданные Египту вертолеты уже участвуют в операции против боевиков «Исламского государства» (запрещено в России), действующих на Синайском полуострове.
Иван Сафронов