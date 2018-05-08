В Анапе ищут пропавшего из санатория подростка
Волонтеры и полиция ищут нуждающегося в медпомощи подростка, который пропал из санатория в Анапе.
Волонтеры и полиция ищут нуждающегося в медпомощи подростка, который пропал из санатория в Анапе.
17-летний Кирилл Гренко вышел из комнаты на территории санатория рано утром 4 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Отмечается, что юноша нуждается в медицинской помощи.
Оперативные мероприятия по розыску подростка проводит также ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Рост Кирилла — 180−185 см, он худощавого телосложения, волосы
Тех, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба звонить по телефонам