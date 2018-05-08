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06:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Миассе нашли склад ворованных проводов

Прямо посреди поля.

Бывало, придешь домой — Интернета нет. Хоть на работу возвращайся. Без Интернета ведь — как без света. Звонишь в службу поддержки, а там говорят, что это какие-то маргиналы опять в подвале кабель срезали, чтобы меди наковырять. Но было это лет пять назад, а потом подвалы на замки закрыли, в подъездах «вебки» поставили. Казалось бы, мода срезать провода и кабель сошла на нет. Но не в Миассе. Там, похоже, дело живет и процветает. Местный житель Андрей Волков наткнулся на «кладбище» проводов прямо посреди поля. Разноцветные «хвостики» выпотрошены и брошены в кучу.

— Хорошо хоть, не стали коптить небо, — написал Волков. — По дыму их бы вычислили и повязали.

— Опять какой-то ГСК (гаражно-строительный кооператив — прим. Автора) без света остался… — прокомментировал житель Миасса Василий Саубанов.

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