В Челябинской области 700 человек ищут риелтора и его убийцу

Источник: Комсомольская правда

Александру Лоськову было чуть больше 30 лет. Востребованный риелтор, успешный брокер. Свой коттедж в Юрюзани, дорогой спортивный автомобиль. А еще Александр писал песни и музыку, по молодости выступал на городских площадках.

Мы уже писали о том, что Александр пропал в ночь с 10 на 11 апреля. Утром он планировал ехать по делам в Челябинск, но на назначенную встречу не явился. На днях в соцсети «ВКонтакте» создали сообщество «Поиск Александра Лоськова».

— Информация о смерти Александра подтверждена, — написал администратор группы. — Я не буду вдаваться в подробности, ибо еще идет следствие, и я не имею права раскрывать подробную информацию.

За день в группу вступили более 700 человек. Знакомые и незнакомые с Сашей люди предлагают свою помощь в поисках тела, организуют поисковые группы, отчитываются о проделанной работе.