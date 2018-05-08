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06:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области 700 человек ищут риелтора и его убийцу

Молодой мужчина пропал месяц назад.

Источник: Комсомольская правда

Александру Лоськову было чуть больше 30 лет. Востребованный риелтор, успешный брокер. Свой коттедж в Юрюзани, дорогой спортивный автомобиль. А еще Александр писал песни и музыку, по молодости выступал на городских площадках.

Мы уже писали о том, что Александр пропал в ночь с 10 на 11 апреля. Утром он планировал ехать по делам в Челябинск, но на назначенную встречу не явился. На днях в соцсети «ВКонтакте» создали сообщество «Поиск Александра Лоськова».

— Информация о смерти Александра подтверждена, — написал администратор группы. — Я не буду вдаваться в подробности, ибо еще идет следствие, и я не имею права раскрывать подробную информацию.

За день в группу вступили более 700 человек. Знакомые и незнакомые с Сашей люди предлагают свою помощь в поисках тела, организуют поисковые группы, отчитываются о проделанной работе.

— Предположительный убийца скрывается. Его подельник рассказал, что помог загрузить тело в машину, а куда его увезли — неизвестно. Поэтому прочесывать нужно каждый сантиметр, начиная от дома Александра (Юрюзань, ул. Костина, 5) и во все стороны. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет найдено тело, — написала подруга погибшего Алиса Лаевская.

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