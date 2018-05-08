В Челябинской области 700 человек ищут риелтора и его убийцу
Молодой мужчина пропал месяц назад.
Молодой мужчина пропал месяц назад.
Александру Лоськову было чуть больше 30 лет. Востребованный риелтор, успешный брокер. Свой коттедж в Юрюзани, дорогой спортивный автомобиль. А еще Александр писал песни и музыку, по молодости выступал на городских площадках.
Мы уже писали о том, что Александр пропал в ночь с 10 на 11 апреля. Утром он планировал ехать по делам в Челябинск, но на назначенную встречу не явился. На днях в соцсети «ВКонтакте» создали сообщество «Поиск Александра Лоськова».
— Информация о смерти Александра подтверждена, — написал администратор группы. — Я не буду вдаваться в подробности, ибо еще идет следствие, и я не имею права раскрывать подробную информацию.
За день в группу вступили более 700 человек. Знакомые и незнакомые с Сашей люди предлагают свою помощь в поисках тела, организуют поисковые группы, отчитываются о проделанной работе.
— Предположительный убийца скрывается. Его подельник рассказал, что помог загрузить тело в машину, а куда его увезли — неизвестно. Поэтому прочесывать нужно каждый сантиметр, начиная от дома Александра (Юрюзань, ул. Костина, 5) и во все стороны. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет найдено тело, — написала подруга погибшего Алиса Лаевская.