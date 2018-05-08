Клещи кусают даже в городе

За первые дни мая 157 взрослых и 33 ребёнка обратились с присасыванием клещей в медицинские учреждения Хабаровска, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Зафиксированы укусы клещей в черте города на улице Ильича, в переулке Кедровом и на Центральном кладбище. Но гораздо больше опасных насекомых горожане привезли на себе из пригородной зоны: из лесов и с дачных участков, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Всего же, как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, с начала весны таких случаев в городе отмечено 350: были укушены 265 взрослых и 85 детей. В целях профилактики заболевания вирусным энцефалитом 148 человек получили уколы иммуноглобулина.



В настоящий момент не только пригород, но и территория самого Хабаровска небезопасна: клещи вполне могут атаковать людей в городе, ведь акарицидная обработка городских пространств еще не завершена полностью и продлится до конца мая. В общей сложности инсектицидами будет опрыскано около шестисот гектаров хабаровских площадей, противоклещевыми химикатами обработают 153 объекта (все бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и всем образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры).

— На сегодняшний день обработано 144 территории. Это 547,6 гектаров, что составляет 96% плана, — продолжает Татьяна Скорик. — 14 мая будет обработано кладбище в Берёзовке, 15 мая — база отдыха «Горные ключи», и детские лагеря — перед заездом. Напоминаю гражданам, не теряйте бдительности: после прогулок тщательно осматривать себя и домашних питомцев на наличие клещей. В случае присасывания насекомых не удаляйте их самостоятельно, а обращайтесь за медицинской помощью.