Береговая оборона попалась на распродаже

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Как стало известно «Ъ», военной контрразведкой выявлены крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота. Следственным комитетом России (СКР) по материалам контрразведки возбуждены 15 уголовных дел, в том числе в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко.
Подполковник, получивший известность тем, что отправил своим ходом на парад Победы танк Т-34, снятый с постамента, обвиняется в растрате военного имущества. В ближайшее время береговые части флота проверит комиссия Минобороны.
Уголовное дело в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко, возглавлявшего часть с 2012 года, 306-й военный следственный отдел ВСУ СКР по Балтийскому флоту возбудил по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
Подполковник подозревается в том, что в 2017 году похитил из части 12 тонн узлов и агрегатов военной техники, в том числе 11 бортовых коробок передач, 5 гитар в сборе с воздушным компрессором и редуктором, 21 балансир и 26 торсионных валов для танков Т-72. Кроме того, по версии следствия, офицер незаконно реализовал 2,6 тыс. покрышек для автомобилей «Урал», «КрАз», «ЗИЛ» и «КамАЗ».
Данное имущество Минобороны, по версии следствия, подлежало реализации как высвобожденное, но командир части, продав его, присвоил деньги. В ходе обысков контрразведчиками был изъят договор, заключенный с АО 1470 УМТО (Управление материаольно-технического обеспечения.— «Ъ»), согласно которому компания должна была провести погрузочно-разгрузочные работы с покрышками на территории части. Однако в соответствии с другим контрактом АО реализовало их ООО «ЕвроснабКалининград». Местный предприниматель Владимир Балябин и его супруга, владельцы АО, пока проходят свидетелями по делу. В самом же деле, по словам источника «Ъ», вскоре могут появиться и другие эпизоды.
Обратившись в Калининградский гарнизонный военный суд, следователи потребовали отправить подполковника Коваленко в СИЗО, но его заключили под домашний арест. Возможно, определенную роль сыграла безупречная репутация офицера, который в 2015 году получил всеармейскую известность (про него рассказали ведущие военные издания и многие телеканалы), восстановив стоявший на постаменте танк-памятник Т-34−85 до ходового состояния, — с тех пор машина является участником парадов Победы.
Это уголовное дело оказалось одним из 15, возбужденных в последнее время по фактам хищений из частей береговой обороны Балтийского флота.
Под следствием, в частности, оказались бывший замкомандира части ПВО, расположенной в Гвардейске, майор Сергей Медведкин и замкомандира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона по вооружению майор Бакир Зухрабов. В прошлом году, как установили военные контрразведчики, они похитили из находящихся на территории частей парков боевых машин шесть двигателей для тягачей ЯМЗ-238Л.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Ъ», первые результаты расследования ЧП в ремонтно-восстановительном батальоне были доложены начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанту Александру Шевченко. С 16 мая на территории воинских частей Балтийского флота начнет работать комиссия Минобороны по тылу, которая должна проверить сохранность военного имущество. Не исключено, что после визита ревизоров будут возбуждены новые уголовные дела, а также последуют перестановки в руководстве частей береговой обороны.