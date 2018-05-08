В Красноярске горит дворец спорта
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пожар вспыхнул утром во вторник во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пожар вспыхнул утром во вторник во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«08.05.2018 г. в 05:32 (01:32 мск) произошло загорание кровли Дворца спорта им. Ивана Ярыгина по адресу ул. Ярыгинская набережная, 12», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ликвидации пожара задействовали 59 человек и 18 единиц техники.