Жительница Владивостока не платила людям зарплату три года

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против гр-ки К. Ее обвиняют по уголовным статьям о невыплате зарплат сотрудникам.

По версии следствия, руководя логистической компанией, фигурантка долгое время, начиная с 2015 года, не выдавала заработную плату и иные законные выплаты двум работникам.