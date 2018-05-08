Жительница Владивостока не платила людям зарплату три года
Следователь арестовал имущество обвиняемой (деньги, находящиеся на счетах в банке), рассказали РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре.
Следователь арестовал имущество обвиняемой (деньги, находящиеся на счетах в банке), рассказали РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре.
Во Владивостоке суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты.
Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против
По версии следствия, руководя логистической компанией, фигурантка долгое время, начиная с 2015 года, не выдавала заработную плату и иные законные выплаты двум работникам.
В рамках расследования приняты обеспечительные меры: следователь арестовал имущество обвиняемой (деньги, находящиеся на счетах в банке).
Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.