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03:07 (мск), источник: Восток Медиа

Жительница Владивостока не платила людям зарплату три года

Следователь арестовал имущество обвиняемой (деньги, находящиеся на счетах в банке), рассказали РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре.

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о невыплате зарплаты.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против гр-ки К. Ее обвиняют по уголовным статьям о невыплате зарплат сотрудникам.

По версии следствия, руководя логистической компанией, фигурантка долгое время, начиная с 2015 года, не выдавала заработную плату и иные законные выплаты двум работникам.

Так, она не накапливала на расчетных счетах достаточной суммы для оплаты труда и направляла деньги на иные нужды. В результате перед работниками образовалась задолженность на общую сумму свыше 480 тысяч рублей.

В рамках расследования приняты обеспечительные меры: следователь арестовал имущество обвиняемой (деньги, находящиеся на счетах в банке).

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд Владивостока.

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