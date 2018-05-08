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03:04 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье разыскивают таинственно пропавшего подростка

Несовершеннолетний исчез около месяца назад.

В Приморье разыскивают Марьенко Артема, 2001 года рождения, проживающего в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Сообщается, что 15 апреля 2018 года несовершеннолетний ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 175 см., волос русый, глаза серые. Был одет: куртка зеленого цвета, джинсы голубого цвета, олимпийка черного цвета с белыми полосками, кроссовки серого цвета с желтыми полосками. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Артема, просим позвонить в полицию.

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