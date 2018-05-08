В Приморье разыскивают таинственно пропавшего подростка

Сообщается, что 15 апреля 2018 года несовершеннолетний ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 175 см., волос русый, глаза серые. Был одет: куртка зеленого цвета, джинсы голубого цвета, олимпийка черного цвета с белыми полосками, кроссовки серого цвета с желтыми полосками. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Артема, просим позвонить в полицию.