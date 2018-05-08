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04:01 (мск), источник: Вести Приморье

Большегруз перевернулся на дороге во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ДТП с участием многотонной фуры.

Источник: Вести Приморье

Во Владивостоке произошло ДТП с участием многотонной фуры.

Как сообщают очевидцы на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77), на повороте в районе ул. Днепровской, 98 В, на подъеме, водитель фуры не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок.

В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, водителя вытащили из кабины очевидцы происшествия.

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