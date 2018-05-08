В Иркутской области потушили три лесных пожара

Источник: РИА "Новости"

«7 мая на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара на общей площади 22,5 га: два — в Иркутском районе, один — в Усольском», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что на утро вторника в лесах остаются два возгорания на площади 64 гектара, оба в Качугском районе.