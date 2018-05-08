Житель Хабаровского края в обход закона добыл 55 крабов
В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции выявили факт незаконной добычи краба. Богатый улов нашёлся у местного жителя, не имевшего при себе никаких разрешительных документов.
В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции выявили факт незаконной добычи краба. Богатый улов нашёлся у местного жителя, не имевшего при себе никаких разрешительных документов.
Жителя Ванинского района задержали в административном центре муниципального образования сотрудники полиции совместно с коллегами из управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Как сообщает
Стражи порядка изъяли деликатес и поместили его на ответственное хранение. Житель Ванинского района стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобном случае. Житель Ванинского района незаконно ловил креветок в той же бухте Токи. Добычей злоумышленника стало больше двух тысяч экземпляров деликатеса. Против него полицейские возбудили уголовное дело.