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04:42 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края в обход закона добыл 55 крабов

В Хабаровском крае сотрудники транспортной полиции выявили факт незаконной добычи краба. Богатый улов нашёлся у местного жителя, не имевшего при себе никаких разрешительных документов.

Жителя Ванинского района задержали в административном центре муниципального образования сотрудники полиции совместно с коллегами из управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 29-летний нарушитель закона добывал водные биоресурсы во внутренних водах бухты Токи. Мужчина при помощи лодки с мотором и ставной сети незаконно выловил 55 экземпляров краба. Разрешительных документов на вылов у злоумышленника не было.

Стражи порядка изъяли деликатес и поместили его на ответственное хранение. Житель Ванинского района стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобном случае. Житель Ванинского района незаконно ловил креветок в той же бухте Токи. Добычей злоумышленника стало больше двух тысяч экземпляров деликатеса. Против него полицейские возбудили уголовное дело.

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