В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с экскаватором
КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае, сообщил РИА Новости руководитель
КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае, сообщил РИА Новости руководитель
По его данным, дорожная авария произошла утром на 652-м километре трассы Р-257 «Енисей» в районе поселка Арадан.
«По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1993 года рождения следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел
На месте работают сотрудники ГИБДД и