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05:07 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с экскаватором

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с экскаватором в Красноярском крае, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

Источник: РИА Новости

По его данным, дорожная авария произошла утром на 652-м километре трассы Р-257 «Енисей» в районе поселка Арадан.

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1993 года рождения следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы. В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек», — сказал Юрченко.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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