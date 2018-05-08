В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с экскаватором

«По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1993 года рождения следовал из Кызыла в сторону Абакана и, не справившись с управлением, столкнулся с экскаватором, который там вел ремонтно-строительные работы. В результате водитель микроавтобуса и три пассажира погибли, еще пять доставлены в различные медучреждения. Всего в автобусе находилось девять человек», — сказал Юрченко.