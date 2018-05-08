В Приморье около месяца разыскивают худощавого мужчину
Полиция и волонтеры просят помощи.
Полиция и волонтеры просят помощи.
В Приморье разыскивают Каспировича Евгения, 1988 года рождения, проживающего в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.
Сообщается, что мужчина с 11 апреля не выходит на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 29−30 лет, рост168 см., худощавого телосложения, волос прямой
Всех, кто может сообщить