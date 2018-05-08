В приморье около месяца разыскивают худощавого мужчину ...

Сообщается, что мужчина с 11 апреля не выходит на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 29−30 лет, рост168 см., худощавого телосложения, волос прямой темно-русый. Был одет: (как на фото) пальто черного цвета, брюки черного цвета, свитер серый с тремя полосками впереди: серая, белая, черная. Мужчина может находиться во Владивостоке.