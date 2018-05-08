Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
05:10 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье около месяца разыскивают худощавого мужчину

Полиция и волонтеры просят помощи.

В Приморье разыскивают Каспировича Евгения, 1988 года рождения, проживающего в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Сообщается, что мужчина с 11 апреля не выходит на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 29−30 лет, рост168 см., худощавого телосложения, волос прямой темно-русый. Был одет: (как на фото) пальто черного цвета, брюки черного цвета, свитер серый с тремя полосками впереди: серая, белая, черная. Мужчина может находиться во Владивостоке.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Евгения, просим позвонить в отдел полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Стало известно, какие улицы перекроют во Владивостоке 9 мая ...
В приморье около месяца разыскивают худощавого мужчину ...
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента
«Ъ»: в Сирии потерпел катастрофу «Аллигатор»
За Медведева проголосуют лишь две из четырех фракций в Госдуме
Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Биткоин подешевел на фоне комментариев Уоррена Баффета
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шалунов и Барабанов готовы рвать чехов Выставляем оценки игрокам сборной России по итогам матча против белорусов
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь