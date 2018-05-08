Мужчину застрелили в машине на Ленинском рынке в Новосибирске
Следователи возбудили уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело.
Убийство произошло на Ленинском рынке в Новосибирске днем в понедельник, 7 мая. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в автомобиле «Тойота» был застрелен мужчина — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
— В полицию поступала информация о совершенном преступлении, сотрудники выехали на место. Сейчас проводится комплекс
В новосибирском Следственном управлении СК нам рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — «Убийство». Более подробной информации о случившемся пока нет.
«Комсомолка» следит за ходом расследования.