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05:18 (мск), источник: РИА Новости

Пожарные ищут очаг возгорания в красноярском Дворце спорта

КРАСНОЯРСК, 8 май — РИА Новости. Пожарные ищут очаг возгорания в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщил журналистам представитель пресс-службы красноярского управления МЧС Александр Якимов на месте события.

Источник: РИА Новости

Ранее ведомство сообщило, что сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Сложность пожара — № 3, погибших и пострадавших нет. Предварительно причиной пожара могло стать возгорание силового кабеля в шахте лифта.

«Сильное задымление на объекте. Ищем очаг. Дым из-за того, что, возможно, горит оплетка этих кабелей. Охрана здания оказывает поддержку, опасности обрушения нет», — сказал Якимов.

В данный момент вертолет с устройством для тушения прибыл на место пожара, однако слив воды не осуществил. По данным краевого управления МЧС на месте работают 21 единица техники и более 50 человек личного состава. По данным ГИБДД, движение через остров Отдыха полностью перекрыто.

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