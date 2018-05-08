За кражу 50 тонн топлива осудят военнослужащего в Хабаровске
Ущерб оценивается в полтора миллиона рублей.
Ущерб оценивается в полтора миллиона рублей.
Хабаровский гарнизонный военный суд рассмотрит дело офицера, который в своей бригаде отвечал за учет и хранение
Подозреваемого поймали в мае 2017 года: военные чекисты задержали офицера с поличным, когда он пытался продать 11 тонн дизельного топлива. Во время расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» выяснилось, что фигурант украл почти в пять раз больше ГСМ.
«Установлено, что, давая незаконные указания своим подчиненным, офицер вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о количестве полученного и израсходованного дизельного топлива, тем самым создавая для себя необходимые излишки», — рассказали в
Ущерб, который офицер нанес министерству обороны, оценивается в 1,5 млн рублей.