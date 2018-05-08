За кражу 50 тонн топлива осудят военнослужащего в Хабаровске

Хабаровский гарнизонный военный суд рассмотрит дело офицера, который в своей бригаде отвечал за учет и хранение горюче-смазочных материалов. По версии правоохранителей, фигурант, воспользовавшись служебным положением, списал и похитил более 50 тонн топлива, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Восточному военному округу.

Подозреваемого поймали в мае 2017 года: военные чекисты задержали офицера с поличным, когда он пытался продать 11 тонн дизельного топлива. Во время расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» выяснилось, что фигурант украл почти в пять раз больше ГСМ.

«Установлено, что, давая незаконные указания своим подчиненным, офицер вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о количестве полученного и израсходованного дизельного топлива, тем самым создавая для себя необходимые излишки», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по ВВО.