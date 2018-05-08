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05:38 (мск), источник: Губерния онлайн

За кражу 50 тонн топлива осудят военнослужащего в Хабаровске

Ущерб оценивается в полтора миллиона рублей.

Хабаровский гарнизонный военный суд рассмотрит дело офицера, который в своей бригаде отвечал за учет и хранение горюче-смазочных материалов. По версии правоохранителей, фигурант, воспользовавшись служебным положением, списал и похитил более 50 тонн топлива, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Восточному военному округу.

Подозреваемого поймали в мае 2017 года: военные чекисты задержали офицера с поличным, когда он пытался продать 11 тонн дизельного топлива. Во время расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» выяснилось, что фигурант украл почти в пять раз больше ГСМ.

«Установлено, что, давая незаконные указания своим подчиненным, офицер вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о количестве полученного и израсходованного дизельного топлива, тем самым создавая для себя необходимые излишки», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по ВВО.

Ущерб, который офицер нанес министерству обороны, оценивается в 1,5 млн рублей.

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