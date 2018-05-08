Пенсионер отсудил у торгового центра 80 тысяч рублей за падение
68-летний красноярец выиграл суд по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Ответчиком выступило ООО «Крас-Экс», которому принадлежит торговый центр «Атмосфера дома».
68-летний красноярец выиграл суд по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Ответчиком выступило ООО «Крас-Экс», которому принадлежит торговый центр «Атмосфера дома».
В апреле 2017 года пенсионер получил травму при входе в торговый центр.
В январе 2018 года обратился в суд по данному инциденту. Суд удовлетворил иск на основании показаний трех свидетелей и обязал выплатить ООО «Крас-Экс» в пользу пенсионера 80 тыс. рублей компенсации морального вреда, 14 тыс. рублей расходов по оплате услуг представителя, а также 7,6 тыс. рублей на оплату судебной экспертизы. Однако ответчик решил обжаловать данное решение. Компания была уверена, что травму пенсионер получил только по своей вине.
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