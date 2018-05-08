Пенсионер отсудил у торгового центра 80 тысяч рублей за падение

В апреле 2017 года пенсионер получил травму при входе в торговый центр. Из-за незакрепленного напольного покрытия мужчина споткнулся и при падении получил травму руки. Позже в больнице у пострадавшего был диагностирован закрытый вколоченный перелом хирургической шейки левой плечевой кости.

В январе 2018 года обратился в суд по данному инциденту. Суд удовлетворил иск на основании показаний трех свидетелей и обязал выплатить ООО «Крас-Экс» в пользу пенсионера 80 тыс. рублей компенсации морального вреда, 14 тыс. рублей расходов по оплате услуг представителя, а также 7,6 тыс. рублей на оплату судебной экспертизы. Однако ответчик решил обжаловать данное решение. Компания была уверена, что травму пенсионер получил только по своей вине.