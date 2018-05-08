Алматинка с детьми три месяца была заложницей мужа-иностранца в Иордании

Источник: Tengrinews

Женщина поехала на Ближний Восток в гости к родственникам мужа. Но вместо теплого приема они забрали документы и переделали детям гражданство.

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Женщина рассказывает, что сначала все шло хорошо. Гражданский муж обещал приехать, после того как уладит проблемы с бизнесом. Но время шло, а ничего не менялось. Родственники супруга попросили у казахстанки паспорт и документы на детей, якобы чтобы продлить визу. Но назад их так и не вернули. А позже Татьяна узнала, что у дочек иностранное гражданство. Тяжелее всего пришлось старшей дочери — Сальсабиль. В Иордании девочку оформили в школу. Не зная языка, третьеклассница проучилась там три месяца.

«Когда они приехали на такси, я их не узнала — в ужасном были состоянии. Все белые, худые», — поделилась ожидавшая на родине мать Татьяны Валентина Бережная.

«Я спросила: зачем? Просто, чтобы удержать нас там. Мы там не разговаривали. Все спокойно, он спокойно приехал, спокойно билеты отдал, мы собрались. Он с нами приехал и нас привез в Алматы. Самое главное, мы вернулись с детьми, что мы дома, что мы больше никуда не поедем», — говорит Татьяна.