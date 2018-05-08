Женщина пыталась избить флориста цветком во Владивостоке

По словам продавца, она купила свежие цветы, вышла из магазина и через 10 минут вернулась со сломанным цветком. Пострадавшая в драке девушка утверждает, что данный сорт очень деликатный, его нельзя ни ударять, ни кидать, а обращаться следует очень бережно.

Подписчики популярного паблика разошлись во мнениях. Одни утверждают, что покупательница сделал все правильно, ведь «Цветок реально не свеж. Свежий так не осыпается». Некто предложил «Бить глиняным горшком, самооборона в состоянии аффекта, камера есть, и ни чего продавцу не было бы». Однако, большинство все же встало на защиту девушки -продавца, отметив, что «Девушка ещё спокойная оказалась. У себя в магазине могла бы и сдачи дать, за шкирку и на улицу выгнать». А кто-то вспомнил, что женщина-покупатель «похожа на ту которая в прошлом году, обгоняя нас по обочине, начала орать в окно и кидаться железной мелочью».