Опубликовано видео с места пожара в красноярском Дворце спорта

В полыхающем здании уже более четырех часов ведется борьба со стихией. Также продолжаются поиски очага возгорания.

Между тем Дворец спорта недавно был на реконструкции — его ремонтировали к предстоящей зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.