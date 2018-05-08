В Перми произошло три ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

С начала года в Перми произошли три аварии, в которых пострадали юные велосипедисты. Так, вечером 30 апреля на улице Сокольская водитель автомобиля Nissan стала поворачивать на 1-й Боцманский переулок и наехала на 8-летнего велосипедиста. А 4 мая в 12−55 по улице Промышленной в Индустриальном районе двигался автомобиль Renault Duster, водитель которого сбила 16-летнего велосипедиста.

— Он, по предварительным данным, двигался впереди в попутном направлении по правому краю проезжей части, выполнял маневр разворота, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — В этот же день аварии случилась на улице Ласьвинская, где автомобиль Toyota Corolla наехал на 10-летнюю велосипедистку. Школьница переезжала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Все велосипедисты получили различные травмы. По фактам ДТП назначены проверки.