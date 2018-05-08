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08:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми произошло три ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов

ГИБДД просит юных пермяков быть внимательнее на дорогах.

С начала года в Перми произошли три аварии, в которых пострадали юные велосипедисты. Так, вечером 30 апреля на улице Сокольская водитель автомобиля Nissan стала поворачивать на 1-й Боцманский переулок и наехала на 8-летнего велосипедиста. А 4 мая в 12−55 по улице Промышленной в Индустриальном районе двигался автомобиль Renault Duster, водитель которого сбила 16-летнего велосипедиста.

— Он, по предварительным данным, двигался впереди в попутном направлении по правому краю проезжей части, выполнял маневр разворота, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — В этот же день аварии случилась на улице Ласьвинская, где автомобиль Toyota Corolla наехал на 10-летнюю велосипедистку. Школьница переезжала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Все велосипедисты получили различные травмы. По фактам ДТП назначены проверки.

Сотрудники ГИБДД напоминают: одежда, обувь и средства защиты велосипедистов должны соответствовать стилю езды, маршруту следования и погоде. Кроме этого, каждый водитель двухколесного транспортного средства должен на одежде иметь световозвращающие элементы и закрепленный впереди и сзади мигающий красный или белый фонарь для привлечения внимания водителей авто.

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