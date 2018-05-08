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07:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Нива» с пожилыми супругами врезалась в отбойник и перевернулась в Бердске

По предварительным данным, «Нива» наехала на поребрик у АЗС на трассе Р-256 в районе бердского посёлка Геологов, а затем снесла дорожное ограждение и перевернулась.

Источник: Вести - Новосибирск

«Нива» с пожилыми супругами врезалась в отбойник и перевернулась в Бердске, об этом сообщил портал «Автобердск».

Авария произошла накануне вечером на трассе «Р-256» в районе бердского посёлка Геологов.

Автомобиль «Нива Шевроле» ехал в сторону Бердска и у АЗС наехал на поребрик. Далее машина снесла дорожное ограждение и перевернулась.

Пострадали два человека — водитель и пассажирка «Нивы».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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