«Нива» с пожилыми супругами врезалась в отбойник и перевернулась в Бердске

«Нива» с пожилыми супругами врезалась в отбойник и перевернулась в Бердске

По предварительным данным, «Нива» наехала на поребрик у АЗС на трассе Р-256 в районе бердского посёлка Геологов, а затем снесла дорожное ограждение и перевернулась.