«Нива» с пожилыми супругами врезалась в отбойник и перевернулась в Бердске
По предварительным данным, «Нива» наехала на поребрик у АЗС на трассе Р-256 в районе бердского посёлка Геологов, а затем снесла дорожное ограждение и перевернулась.
По предварительным данным, «Нива» наехала на поребрик у АЗС на трассе Р-256 в районе бердского посёлка Геологов, а затем снесла дорожное ограждение и перевернулась.
«Нива» с пожилыми супругами врезалась в отбойник и перевернулась в Бердске, об этом сообщил портал «Автобердск».
Авария произошла накануне вечером на трассе «Р-256» в районе бердского посёлка Геологов.
Автомобиль «Нива Шевроле» ехал в сторону Бердска и у АЗС наехал на поребрик. Далее машина снесла дорожное ограждение и перевернулась.
Пострадали два человека — водитель и пассажирка «Нивы».
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.