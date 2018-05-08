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07:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пожар унес жизнь пенсионера

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Поздно вечером 7 мая в Стерлибашевском районе Башкирии случился пожар. Сообщение о возгорании пожарно-спасательная служба получила в 23.24 — горел бревенчатый дом по улице Речной в поселке Нижний Аллагуват.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по республике, с огнем боролись пять человек. Потушить пожар удалось только в 01.08.

Причина возгорания устанавливается.

Как стало известно «Башинформу», в пожаре погиб мужчина 1955 года рождения. Его тело нашли при разборе завалов.

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