В Башкирии пожар унес жизнь пенсионера
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Поздно вечером 7 мая в Стерлибашевском районе Башкирии случился пожар. Сообщение о возгорании
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УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Поздно вечером 7 мая в Стерлибашевском районе Башкирии случился пожар. Сообщение о возгорании
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Причина возгорания устанавливается.
Как стало известно «Башинформу», в пожаре погиб мужчина 1955 года рождения. Его тело нашли при разборе завалов.