В Хабаровском крае вновь горят леса

Площадь действующих пожаров составляет 16 гектаров. Ранее огнеборцы локализовали возгорание в 16 километрах от населённого пункта Чекунда Верхнебуреинского района. Как сообщает пресс-служба краевого управления лесами, для тушения пожаров задействовали 38 человек, вездеход и три автомашины. Угрозы населённым пунктам нет.

Система дистанционного мониторинга зарегистрировала на землях иных категорий 12 термоточек с активным горением. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировали 190 лесных пожаров на площади 147 369 гектаров, из них на землях лесного фонда 181 пожар.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Утром в понедельник специалисты не зарегистрировали ни одного лесного пожара. В течение трёх дней удалось потушить три. Последний ликвидировали в Амурском районе.