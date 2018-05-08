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07:06 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае вновь горят леса

С возвращением тёплой погоды в Хабаровском крае вновь начали гореть леса. Специалисты зарегистрировали в регионе четыре природных пожара: два в Хабаровском муниципальном районе и по одному в Вяземском районе и районе имени Лазо.

Площадь действующих пожаров составляет 16 гектаров. Ранее огнеборцы локализовали возгорание в 16 километрах от населённого пункта Чекунда Верхнебуреинского района. Как сообщает пресс-служба краевого управления лесами, для тушения пожаров задействовали 38 человек, вездеход и три автомашины. Угрозы населённым пунктам нет.

Система дистанционного мониторинга зарегистрировала на землях иных категорий 12 термоточек с активным горением. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в зоне активного тушения зарегистрировали 190 лесных пожаров на площади 147 369 гектаров, из них на землях лесного фонда 181 пожар.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Утром в понедельник специалисты не зарегистрировали ни одного лесного пожара. В течение трёх дней удалось потушить три. Последний ликвидировали в Амурском районе.

Также агентство писало, что пожароопасный сезон в регионе начался раньше обычного. Первое возгорание в лесу появилось в начале апреля. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров. Их возникновению поспособствует сухая и жаркая погода. Весной и осенью свою лепту внесут люди, которые неосторожно обращаются с огнём.

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