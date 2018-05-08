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07:47 (мск), источник: РИА Новости

В Омске бывший высокопоставленный полицейский пойдет под суд

НОВОСИБИРСК, 8 мая — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замначальника следственного управления УМВД по Омской области Владимира Яркова, который пойдет под суд по обвинению в незаконной добыче стерляди сетью, сообщает ведомство во вторник.

Источник: РИА Новости

«Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — говорится в сообщении.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, с 24 на 25 июля 2017 года Ярков на моторной лодке с использованием «запрещенного орудия ловли» — сплавной сети из лески, незаконно выловил рыбу осетровой породы на Иртыше в районе рыбопромыслового участка «Харинский».

«Таким способом он незаконно добыл свыше 180 экземпляров водных биологических ресурсов, в том числе свыше 150 особей стерляди и иной рыбы, причинив государству ущерб на общую сумму 91 тысяча рублей», — говорится в сообщении. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

После совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, полковник Ярков был уволен из УМВД России по Омской области. Вину в совершении преступления он не признал, отметили в прокуратуре.

Уголовное дело, по которому Яркову грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф, направят для рассмотрения в Советский районный суд Омска.

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