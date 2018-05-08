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07:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Следком проверяет трагедию с ребенком в ТЦ Владивостока

СК сделал заявление о ЧП с ребенком, который повредил ноги в одном из ТЦ Владивостока, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

«По сообщению СМИ о получении ребенком травмы в торговом центре проводится доследственная проверка, — рассказала в беседе с DEITA.RU старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская.

После выяснения всех обстоятельств будет принято решение, добавила собеседница агентства.

Напомним, как уже сообщало DEITA.RU, трагедия случилась 3 мая в торговом центре «Дружба» во Владивостоке. Эскалатор «зажевал» ноги 8-ми летней девочки, которую медики «Скорой помощи», прибывшие на место ЧП, увезли в больницу.

Ребенок получил серьёзные травмы обеих ног: на одной — рваная рана и врачи были вынуждены провести операцию. На второй ноге — большая гематома.

Инна Эстрина.

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