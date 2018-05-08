В Кушве пожарные спасли с дрейфующей льдины трех школьниц

В Кушве три школьницы чуть не стали жертвами своей неосторожности. Накануне вечером две сестры 12 и 9 лет, а также их 8-летняя подруга решили прогуляться по льду местного водоема. Его слой сейчас составляет порядка 15−20 сантиметров, однако его структура пористая и непрочная.

В результате прогулка в прямом смысле превратилась в плавание. Льдина с детьми откололась. Чтобы добраться до девочек прибывшим на место спасателям пришлось по горло в ледяной воде, ломая лед, пробираться около 40 метров.

— С помощью спасательной веревки и лестницы-палки со льдины снимали одну за одной девочек и на руках переносили на берег. Дети получили общее переохлаждение и были доставлены в ЦГБ Кушвы. После осмотра медиками девочки были переданы родителям, — рассказал начальник караула 206 пожарно-спасательной части Кушвы Александр Вырупаев.

К счастью, в этой истории все закончилось хорошо, однако так бывает не всегда. Неделю назад в реке Исток у коллективного сада «Авиатор» утонула полуторагодовалая девочка, когда ее мама и бабушка ненадолго отвлеклись.