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07:34 (мск), источник: Om1.ru

В Омске подростки напали на батут

Юноши несколько раз ударили по нему ножом.

Хулиганство омских подростков обсуждают в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Аварийный Омск». Пользователь Вадим Киселев выложил запись с камеры видеонаблюдения, установленной в парке «Зеленый остров» у свернутого батута.

На видео видно, как к батуту подъехали трое подростков на велосипедах, после чего двое из них нанесли несколько ударов в надувной аттракцион. При этом нож они передавали друг другу. Инцидент произошел 2 мая в 1:20 ночи.

По мнению большинства комментаторов, батут изрезали по заказу конкурентов. Ситуацию сравнивают с «лихими» 90-ми.

Автор сообщения попросил омичей опознать парней и сообщить ему об их местонахождении. В комментариях пользователи не стесняются в выражениях, характеризуя подростков. Только один человек попросил разобраться с хулиганами по закону.

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