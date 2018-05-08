В Омске подростки напали на батут

Хулиганство омских подростков обсуждают в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Аварийный Омск». Пользователь Вадим Киселев выложил запись с камеры видеонаблюдения, установленной в парке «Зеленый остров» у свернутого батута.

На видео видно, как к батуту подъехали трое подростков на велосипедах, после чего двое из них нанесли несколько ударов в надувной аттракцион. При этом нож они передавали друг другу. Инцидент произошел 2 мая в 1:20 ночи.

По мнению большинства комментаторов, батут изрезали по заказу конкурентов. Ситуацию сравнивают с «лихими» 90-ми.