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07:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты усомнились в причастности исламистов к крушению Ка-52

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС России, потерпевший крушение в Сирии, вряд ли был сбит радикальными исламистами. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала Directorate 4, занимающегося мониторингом деятельности террористов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 8 мая газета «Коммерсантъ» написала, что, по неофициальной информации, боевая машина была уничтожена с земли расчетом ПЗРК на востоке Сирии.

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«Судя по всему, подразумеваются боевики “Исламского государства” (ИГ, организация запрещена в России). Однако пропагандистские ресурсы ИГ, в том числе “Амак”, ничего не сообщали о подобных атаках, хотя джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации противника, тем более, если цель была успешна поражена», — отмечает Directorate 4.

«На текущий момент данных недостаточно для того, чтобы однозначно рассматривать данную версию, тем более, что сейчас у ИГ есть другие проблемы, а именно наступление курдских боевиков на оставшуюся в руках “Халифата” территорию. И это если не учитывать тот факт, что российский вертолет вряд ли мог появиться над контролируемой ИГ территорией на левом берегу Евфрата», — резюмируют эксперты.

7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота погибли, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Это уже седьмое крушение вертолетов с начала сирийской кампании.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.

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