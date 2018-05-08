Ребенок пострадал в ДТП с переворотом в Приморье
33-летняя жительница
33-летняя жительница
В результате ДТП пострадал 6-летний сын автолюбительницы. Ребенок находился в удерживающем кресле, поэтому госпитализация мальчику не потребовалась. Медики оказали ребенку первую помощь и направили на амбулаторное лечение.
Проверка по базам данных ГИБДД показала, что в текущем году водитель иномарки дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ее стаж вождения составил 4,5 года.
По факту автоаварии проводится административное расследование.