Ребенок пострадал в ДТП с переворотом в Приморье

33-летняя жительница Спасска-Дальнего на автомашине Nissan Note следовала в город Дальнереченск. При прохождении 352 км автодороги Хабаровск-Владивосток, на перекрестке улицы Терешкова и гострассы водитель на высокой скорости не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина опрокинулась.