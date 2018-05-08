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07:57 (мск), источник: Вести Приморье

Ребенок пострадал в ДТП с переворотом в Приморье

33-летняя жительница Спасска-Дальнего на автомашине Nissan Note следовала в город Дальнереченск. При прохождении 352 км автодороги Хабаровск-Владивосток, на перекрестке улицы Терешкова и гострассы водитель на высокой скорости не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал 6-летний сын автолюбительницы. Ребенок находился в удерживающем кресле, поэтому госпитализация мальчику не потребовалась. Медики оказали ребенку первую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что в текущем году водитель иномарки дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ее стаж вождения составил 4,5 года.

По факту автоаварии проводится административное расследование.

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