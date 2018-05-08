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09:03 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже около 30 тысяч человек остались без воды

Вторая за несколько дней авария снова оставила без водоснабжения три микрорайона Воронежа с населением около 30 тысяч человек, сообщает во вторник главное управление МЧС по региону.

Источник: Reuters

«Восьмого мая произошло нарушение подачи холодной воды в жилые дома микрорайонов Придонской, Подклетное, Новый Воронежа. Место порыва расположено на стыке труб по адресу: ул. 9 Января, 304 б», — говорится в сообщении.

Жители микрорайонов Придонской, Новый и Подклетное Воронежа с вечера 4 мая по 23.00 мск 6 мая уже оставались без холодной и горячей воды. По данным «Росводоканала Воронежа», причиной отключения тогда стала аварийная ситуация на магистральном водопроводе в Советском районе города, в результате было решено менять 240 метров стальной изношенной трубы диаметром 600 миллиметров, которая эксплуатировалась не менее 50 лет, на полиэтиленовый трубопровод.

В общей сложности под отключение попадали 77 многоквартирных домов и частный сектор, в которых проживают порядка 30 тысяч человек. Водоснабжение планировали восстановить к 10.00 мск 6 мая, однако работы затянулись.

Как пояснили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону, сейчас авария произошла на том же самом трубопроводе, и под отключение попали те же самые микрорайоны, что и 4 мая.

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