В Воронеже около 30 тысяч человек остались без воды

Источник: Reuters

«Восьмого мая произошло нарушение подачи холодной воды в жилые дома микрорайонов Придонской, Подклетное, Новый Воронежа. Место порыва расположено на стыке труб по адресу: ул. 9 Января, 304 б», — говорится в сообщении.

Жители микрорайонов Придонской, Новый и Подклетное Воронежа с вечера 4 мая по 23.00 мск 6 мая уже оставались без холодной и горячей воды. По данным «Росводоканала Воронежа», причиной отключения тогда стала аварийная ситуация на магистральном водопроводе в Советском районе города, в результате было решено менять 240 метров стальной изношенной трубы диаметром 600 миллиметров, которая эксплуатировалась не менее 50 лет, на полиэтиленовый трубопровод.

В общей сложности под отключение попадали 77 многоквартирных домов и частный сектор, в которых проживают порядка 30 тысяч человек. Водоснабжение планировали восстановить к 10.00 мск 6 мая, однако работы затянулись.