Интернет-мошенник украл 100 тысяч рублей при продаже машины

Как рассказали в краевом ГУ МВД, 39-летний пострадавший нашел в сети объявление о продаже иномарки. Во время покупки продавец попросил на банковскую карту предоплату в 100 тысяч рублей, и прислал на почту покупателя расписку о предоплате и паспортные данные. После этого злоумышленник скрылся. Оперативники выяснили, что человека с таким паспортом не существует.