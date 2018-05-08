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08:08 (мск), источник: НИА Красноярск

Интернет-мошенник украл 100 тысяч рублей при продаже машины

В Иланском районе местный житель при покупке через интернет «Тойоту» лишился крупной суммы денег.

Как рассказали в краевом ГУ МВД, 39-летний пострадавший нашел в сети объявление о продаже иномарки. Во время покупки продавец попросил на банковскую карту предоплату в 100 тысяч рублей, и прислал на почту покупателя расписку о предоплате и паспортные данные. После этого злоумышленник скрылся. Оперативники выяснили, что человека с таким паспортом не существует.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Обманщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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