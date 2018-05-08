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08:24 (мск), источник: Nakanune.ru

На уральской шахте «Северопесчанская» рабочий получил тяжелые травмы, упав с высоты

На Среднем Урале проводится проверка в связи с травмированием работника шахты. Инцидент произошел в Краснотурьинске.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, утром 4 мая на промплощадке шахты «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление» при прокладке силового кабеля через теплотрассу 64-летний электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования упал с высоты в 5,8 метров, получив при этом тяжелые травмы. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу.

Прокуратура уже выясняет все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время затребованы соответствующие документы для установления лица, ответственного за безопасное проведение работ. Выясняется, соблюдалась ли техника безопасности при проведении работ. Запрошены медицинские документы о полученной травме», — отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут обязательно приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.

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