УМВД: Калининградец угнал автомобиль, чтобы продать его на запчасти
Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
К полицейским с заявлением об угоне обратился 30-летний калининградец. По его словам, с парковки у дома в Летнем проезде пропал его автомобиль 1994 года выпуска.
Полицейские установили, что злоумышленник проник в машину ночью. Правоохранители обнаружили пропавший автомобиль с механическими повреждениями на улице Двинской. Выяснилось, что к неправомерному завладению машиной причастен 38-летний калининградец. По словам подозреваемого, похищенный автомобиль он собирался продать на запчасти.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские призывают жителей области внимательно относиться к сохранности своих автомобилей. Во избежание подобных случаев необходимо оборудовать транспортные средства противоугонными устройствами и сигнализацией.