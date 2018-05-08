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09:58 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: Калининградец угнал автомобиль, чтобы продать его на запчасти

Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

К полицейским с заявлением об угоне обратился 30-летний калининградец. По его словам, с парковки у дома в Летнем проезде пропал его автомобиль 1994 года выпуска.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в машину ночью. Правоохранители обнаружили пропавший автомобиль с механическими повреждениями на улице Двинской. Выяснилось, что к неправомерному завладению машиной причастен 38-летний калининградец. По словам подозреваемого, похищенный автомобиль он собирался продать на запчасти.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские призывают жителей области внимательно относиться к сохранности своих автомобилей. Во избежание подобных случаев необходимо оборудовать транспортные средства противоугонными устройствами и сигнализацией.

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