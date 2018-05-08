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08:41 (мск), источник: VLADNEWS

Жителю Владивостока выстрелили в челюсть

Пострадавший был доставлен в больницу.

В ночное время во Владивостоке местный житель получил травму в результате выстрела из травматического оружия, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока», вызов поступил в 01 часов 52 минуты в Первореченский район от пациента, получившего ранение нижней челюсти из травматического оружия.

На место происшествия прибыла «скорая», после оказания первой медицинской помощи, пострадавший был доставлен в ЛПУ города.

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