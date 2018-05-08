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09:55 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при пожаре в Петербурге, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Источник: РИА Новости

«По факту пожара на Большом проспекте Васильевского острова, 47 — горело 3 квартиры, открытый огонь. Пострадавших пока 5 человек, среди них отравление дымом: девочка 4 года, девочка 7 лет, мальчик 11 лет, направлены в Детскую городскую больницу 5. Женщина 45 лет — отравление. Женщина 37 лет отравление — отказ от госпитализации», — написала Митянина.

По ее данным, после обследования дети были освобождены от госпитализации.

Ранее 7 мая ГУ МЧС сообщило о пожаре на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 13-й линии в квартире на третьем этаже шестиэтажного жилого дома без информации о пострадавших.

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 В Петербурге пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
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