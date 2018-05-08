Водителя маршрутки будут судить в Азове за ДТП с пятью погибшими
Водителя маршрутного такси будут судить в Азове за ДТП с пятью погибшими.
Водителя маршрутного такси будут судить в Азове за ДТП с пятью погибшими.
Как сообщает
ДТП с участием обвиняемого произошло 15 ноября 2017 года на 1014-м километре трассы М-4 «Дон».
Маршрутное такси, пассажиры которого возвращались в
По версии следствия, водитель микроавтобуса не снизил своевременно скорость движения.
В результате ДТП пять пассажиров маршрутки погибли, здоровью четырех человек был причинен тяжкий вред.