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09:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водителя маршрутки будут судить в Азове за ДТП с пятью погибшими

Водителя маршрутного такси будут судить в Азове за ДТП с пятью погибшими.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ДТП с участием обвиняемого произошло 15 ноября 2017 года на 1014-м километре трассы М-4 «Дон».

Маршрутное такси, пассажиры которого возвращались в Ростов-на-Дону после просмотра товарищеского футбольного матча в Краснодаре, столкнулось с припаркованным на обочине КамАЗом.

По версии следствия, водитель микроавтобуса не снизил своевременно скорость движения.

В результате ДТП пять пассажиров маршрутки погибли, здоровью четырех человек был причинен тяжкий вред.

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