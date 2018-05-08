Водителя маршрутки будут судить в Азове за ДТП с пятью погибшими

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, мужчине инкриминируется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ДТП с участием обвиняемого произошло 15 ноября 2017 года на 1014-м километре трассы М-4 «Дон».

Маршрутное такси, пассажиры которого возвращались в Ростов-на-Дону после просмотра товарищеского футбольного матча в Краснодаре, столкнулось с припаркованным на обочине КамАЗом.

По версии следствия, водитель микроавтобуса не снизил своевременно скорость движения.