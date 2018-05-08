Супружеская пара погибла при пожаре в Татарстане

Сообщение о пожаре в селе Нижний Услон пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 23:38.

Спустя 20 минут у пылающего дома были первые пожарные ПСЧ № 112. Чуть больше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

В ходе разборов сгоревшей конструкций дома пожарные наткнулись на страшную находку — тела мужчины и женщины. Как удалось выяснить, погибшие были супругами.