Супружеская пара погибла при пожаре в Татарстане
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Супружеская пара погибла при пожаре в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Супружеская пара погибла при пожаре в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре в селе Нижний Услон пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 23:38.
Спустя 20 минут у пылающего дома были первые пожарные ПСЧ № 112. Чуть больше 10 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
В ходе разборов сгоревшей конструкций дома пожарные наткнулись на страшную находку — тела мужчины и женщины. Как удалось выяснить, погибшие были супругами.
Огонь полностью уничтожил одноэтажный бревенчатый жилой дом. Площадь пожара составила 80 кв. метров.