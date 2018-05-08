У троих самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы 9 мая, отобрали пригласительные

В Самаре начали бороться с продавцами, которые торгуют пригласительными на сайтах бесплатных объявлений. В частности, выявили семь таких продавцов, у троих забрали пригласительные. Остальных сейчас ищут. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области — руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.

— Таких продавцов семь человек. У троих пригласительные вчера изъяли. И остальных достанем, как бы номера не затирали, — заявил он.

Напомним, билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева, можно получить через общественные и ветеранские организации, а также через государственные и муниципальные учреждения. Однако нашлись предприимчивые самарцы, которые начали продавать пригласительные на сайтах бесплатных объявлений. За билет на Парад Победы просят от 2 000 до 4 500 рублей.

Подобная ситуация не понравилась многим жителям города. Они обратились за помощью к региональным властям.