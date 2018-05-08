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10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

У троих самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы 9 мая, отобрали пригласительные

Еще четверых сейчас ищут.

В Самаре начали бороться с продавцами, которые торгуют пригласительными на сайтах бесплатных объявлений. В частности, выявили семь таких продавцов, у троих забрали пригласительные. Остальных сейчас ищут. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области — руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин.

— Таких продавцов семь человек. У троих пригласительные вчера изъяли. И остальных достанем, как бы номера не затирали, — заявил он.

Напомним, билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая на площади Куйбышева, можно получить через общественные и ветеранские организации, а также через государственные и муниципальные учреждения. Однако нашлись предприимчивые самарцы, которые начали продавать пригласительные на сайтах бесплатных объявлений. За билет на Парад Победы просят от 2 000 до 4 500 рублей.

Подобная ситуация не понравилась многим жителям города. Они обратились за помощью к региональным властям.

— Очень жаль, что имеют место подобные случаи. Бесспорно, ситуация вопиющая своей беспринципностью. Вопрос уже взят в работу, специалисты разбираются. Надеемся, удастся отследить цепочку посредников и найти конечного получателя, — прокомментировали в приемной губернатора Самарской области.

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