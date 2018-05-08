Газовый баллончик взорвался во Владивостоке

Во Владивостоке в результате взрыва газового баллончика пострадали два человека, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока», в «скорую» в 22 часа 10 минут во Фрунзенский район поступил вызов.

В результате взрыва с последующим возгоранием китайского баллончика, заправленного в портативную плиту, два человека получили тяжелые ожоги.

С пламенем пострадавшие и их соседи по месту проживания справились самостоятельно.