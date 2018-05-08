Газовый баллончик взорвался во Владивостоке
В результате происшествия пострадали два человека.
В результате происшествия пострадали два человека.
Во Владивостоке в результате взрыва газового баллончика пострадали два человека, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока», в «скорую» в 22 часа 10 минут во Фрунзенский район поступил вызов.
С пламенем пострадавшие и их соседи по месту проживания справились самостоятельно.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пациенты были доставлены в стационар города.