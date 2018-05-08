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11:14 (мск), источник: VLADNEWS

Газовый баллончик взорвался во Владивостоке

В результате происшествия пострадали два человека.

Во Владивостоке в результате взрыва газового баллончика пострадали два человека, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока», в «скорую» в 22 часа 10 минут во Фрунзенский район поступил вызов.

В результате взрыва с последующим возгоранием китайского баллончика, заправленного в портативную плиту, два человека получили тяжелые ожоги.

С пламенем пострадавшие и их соседи по месту проживания справились самостоятельно.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пациенты были доставлены в стационар города.

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