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09:28 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура проверила школу, где девочка выстрелила в одноклассника

В образовательном учреждении нашли нарушения.

Накануне правоохранители провели проверку в Омской школе № 16, где 15 февраля произошел инцидент с оружием.

Напомним, ранее Om1.ru рассказывал, что во время занятий по стрельбе, 9-классница случайно выстрелила в стоявшего рядом другого ученика из воздушной винтовки «Воза ИЖ-38».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, выстрел произошел самопроизвольно, в результате парень получил повреждение кисти.

Во время проверки правоохранители выяснили, что педагог, обучающий ребят стрельбе, не обеспечил их безопасность, нарушив тем самым нормы законодательства.

Директора школы обязали устранить нарушения, учитель физкультуры привлечен к дисциплинарной ответственности.

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