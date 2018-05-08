Прокуратура проверила школу, где девочка выстрелила в одноклассника
В образовательном учреждении нашли нарушения.
В образовательном учреждении нашли нарушения.
Накануне правоохранители провели проверку в Омской школе № 16, где 15 февраля произошел инцидент с оружием.
Напомним, ранее Om1.ru рассказывал, что во время занятий по стрельбе, 9-классница случайно выстрелила в стоявшего рядом другого ученика из воздушной винтовки «Воза ИЖ-38».
Как сообщает
Во время проверки правоохранители выяснили, что педагог, обучающий ребят стрельбе, не обеспечил их безопасность, нарушив тем самым нормы законодательства.
Директора школы обязали устранить нарушения, учитель физкультуры привлечен к дисциплинарной ответственности.