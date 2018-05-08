В Уфе в пропускающий пешеходов внедорожник врезалась иномарка
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе накануне вечером на 25 километре автодороги Уфа — Оренбург произошло серьезное ДТП.
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе накануне вечером на 25 километре автодороги Уфа — Оренбург произошло серьезное ДТП.
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В аварии пострадал владелец «Рено» — мужчина получил различные травмы. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой.
По словам водителя «Тойоты», он остановил свой автомобиль перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, пересекавших проезжую часть. В этот момент в него врезалась иномарка.