В Уфе в пропускающий пешеходов внедорожник врезалась иномарка

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что 20-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан», следуя со стороны поселка Булгаково в сторону Уфы, врезался во внедорожник «Тойота Ленд Крузер».

В аварии пострадал владелец «Рено» — мужчина получил различные травмы. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой.