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09:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в пропускающий пешеходов внедорожник врезалась иномарка

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе накануне вечером на 25 километре автодороги Уфа — Оренбург произошло серьезное ДТП.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что 20-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан», следуя со стороны поселка Булгаково в сторону Уфы, врезался во внедорожник «Тойота Ленд Крузер».

В аварии пострадал владелец «Рено» — мужчина получил различные травмы. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили домой.

По словам водителя «Тойоты», он остановил свой автомобиль перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, пересекавших проезжую часть. В этот момент в него врезалась иномарка.

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