Уровень воды на реке Вятка продолжает расти

За минувшие сутки уровень воды на Куйбышевском водохранилище у Нижнего Услона упал на один сантиметр и остановился на отметке в 52,00 м.

Резкое падение уровня воды сразу на 29 см зафиксировано на нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС. На 19 см за сутки отступила вода и на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС. Здесь водяной «столбик» замер на отметке в 53,04 м.

На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны небольшое повышение — за сутки +4 см. Незначительный рост уровня воды замечен и на Куйбышевском водохранилище недалеко от Тольятти.

На Вятке вода «подросла» сразу на 7 см и общий уровень у Вятских Полян составил 499 см. Также на реке продолжается формирование пика паводочной волны.