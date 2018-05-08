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09:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Уровень воды на реке Вятка продолжает расти

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Уровень воды на реке Вятка продолжает расти. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

За минувшие сутки уровень воды на Куйбышевском водохранилище у Нижнего Услона упал на один сантиметр и остановился на отметке в 52,00 м.

Резкое падение уровня воды сразу на 29 см зафиксировано на нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС. На 19 см за сутки отступила вода и на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС. Здесь водяной «столбик» замер на отметке в 53,04 м.

На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны небольшое повышение — за сутки +4 см. Незначительный рост уровня воды замечен и на Куйбышевском водохранилище недалеко от Тольятти.

На Вятке вода «подросла» сразу на 7 см и общий уровень у Вятских Полян составил 499 см. Также на реке продолжается формирование пика паводочной волны.

Большинство районов республики освободились от «большой воды». Подтопленный остается лишь одна грунтовая дорога, ведущая в населенный пункт Качелино в Арском районе Татарстана.

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