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09:38 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре в ТЦ «Галерея» из-за сработавшей сигнализации эвакуировали посетителей

Это произошло 7 мая около 22:30.

Источник: Кубань 24

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, пожарная сигнализация сработала во время вечернего сеанса в кинотеатре. Посетителей попросили покинуть торговый центр.

В торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС нашло нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Следственный комитет России 20 апреля уточнил число погибших при пожаре 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». По данным СК при пожаре погибли 60 человек.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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