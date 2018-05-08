В Краснодаре в ТЦ «Галерея» из-за сработавшей сигнализации эвакуировали посетителей
Это произошло 7 мая около 22:30.
Это произошло 7 мая около 22:30.
О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, пожарная сигнализация сработала во время вечернего сеанса в кинотеатре. Посетителей попросили покинуть торговый центр.
В торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили в
Как писал
Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Следственный комитет России 20 апреля уточнил число погибших при пожаре 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня». По данным СК при пожаре погибли 60 человек.
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.