Жительница Пермского края напала на свою сестру с ножом
Раненую женщину госпитализировали в больницу.
Раненую женщину госпитализировали в больницу.
Вечером в поселке Октябрьский произошла поножовщина. В одном из домов по улице Чкалова 59-летняя женщина распивала алкогольные напитки со своей 54-летней сестрой, которая приехала в гости из Екатеринбурга. Во время застолья между сестрами произошел конфликт. Старшая сестра схватила нож и ударила им в живот родственницу.
— Пострадавшую женщину врачи «скорой помощи» отвезли в больницу, — рассказали в
Ранее мы писали о том, что 1 мая в больницу Горнозаводска привезли пожилого мужчину с тяжелой раной в брюшной полости. Как выяснилось, вечером в одном из частных домов по улице Зеленая в Горнозаводске мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки. После этого между ними возникла ссора, женщина схватила нож. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.