Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порты Украины массово закрываются: на очереди Херсон
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Алина Кабаева определилась с профессией для будущей дочери
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Не узнать: Кэти Перри стала брюнеткой
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Пермского края напала на свою сестру с ножом

Раненую женщину госпитализировали в больницу.

Вечером в поселке Октябрьский произошла поножовщина. В одном из домов по улице Чкалова 59-летняя женщина распивала алкогольные напитки со своей 54-летней сестрой, которая приехала в гости из Екатеринбурга. Во время застолья между сестрами произошел конфликт. Старшая сестра схватила нож и ударила им в живот родственницу.

— Пострадавшую женщину врачи «скорой помощи» отвезли в больницу, — рассказали в пресс-службе полиции. — Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что 1 мая в больницу Горнозаводска привезли пожилого мужчину с тяжелой раной в брюшной полости. Как выяснилось, вечером в одном из частных домов по улице Зеленая в Горнозаводске мужчина и его сожительница распивали спиртные напитки. После этого между ними возникла ссора, женщина схватила нож. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Все новости региона
 В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, летчики погибли
Старший сын Валерии стал продюсером
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Подполковника Балтфлота обвинили в краже 12 тонн техники
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь