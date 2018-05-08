Жительница Пермского края напала на свою сестру с ножом

Вечером в поселке Октябрьский произошла поножовщина. В одном из домов по улице Чкалова 59-летняя женщина распивала алкогольные напитки со своей 54-летней сестрой, которая приехала в гости из Екатеринбурга. Во время застолья между сестрами произошел конфликт. Старшая сестра схватила нож и ударила им в живот родственницу.

— Пострадавшую женщину врачи «скорой помощи» отвезли в больницу, — рассказали в пресс-службе полиции. — Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.